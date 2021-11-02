В длинные выходные в Воронеже обещают дожди и тепло

В предстоящие выходные, выходя на улицу, очень тепло одеваться не нужно, а вот зонт лучше с собой захватить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Природа поздней осенью продолжает нас баловать хорошей погодой. В предстоящие длинные выходные и ночью, и днем будет достаточно тепло.

- Погода в этот период переменчива, перестраивается на зиму, однако холодов по крайней мере до 10 ноября не ожидаем, - сообщили в Воронежском гидрометцентре. – В длинные выходные будут и дожди, и солнце. Ночью температура не опустится ниже +6, днем столбик термометра будет держаться в районе 12, 13 градусов.

В ночь на среду, 3 ноября, вместо юго-восточного подует южный ветер. Пойдет слабый дождь при +7 градусах. Он не прекратится и днем, температура поднимется до +10.

В четверг, 4 ноября, ночью будет такая же погода, как и сутки назад, - небольшой дождь и +7 градусов. Днем подует юго-восточный ветер, солнце выглянет из-за туч. Потеплеет до +12.

В ночь на пятницу, 5 ноября, вернется южный ветер. При переменной облачности синоптики обещают +6 градусов. Днем солнце будет временами пробиваться сквозь облака. Столбик термометра поднимется до +13.

В субботу, 6 ноября, ночью снова пойдет слабый дождь на этот раз при +8 градусах. Днем он прекратится, но будет облачно. Температура повысится до +12.