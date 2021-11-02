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Общество2 ноября 2021 8:44

В Воронеже в заброшенной сталинке в разгар пандемии 30 человек отпраздновали Хеллоуин

Впрочем, вечеринка продлилась недолго. До визита полиции
Олег КУЗНЕЦОВ
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Хеллоуин в аварийном здании не удался.

Хеллоуин в аварийном здании не удался.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В доме № 7 на улице Депутатской поздним вечером в субботу, 30 октября, 30 человек пришли отмечать Хеллоуин. Дом, имеющий историческую ценность, недавно был расселен. Сейчас в нем нет трубопровода, отопления, перил на лестнице. То есть, на данный момент здание аварийное. Тем не менее это не смутило молодых люднц, пришедших туда с фонариками.

Однако местные жители услышали шум от вечеринки и сообщили в мэрию, а из городской администрации позвонили в полицию. Стражи порядка пришли в здание. Участников незаконной вечеринки задержать не удалось, все они разбежались.

В мэрии пообещали провести аукцион на поиск подрядчика для ограничения доступа в этот дом. Что же касается его реставрации, то пока конкретных сроков ее не назвали. Пока определяют, сколько денег может для нее потребоваться.