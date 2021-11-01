На воронежца напали собутыльники-разбойники

Подозреваемого оперативно задержали Фото: из архива «КП»

48-летний воронежец вечером выпивал спиртные напитки в компании своих приятелей на улице 9 Января. Что-то пошло не так: между мужчиной и его знакомым произошла ссора, в ход пошли кулаки. От удара в лицо воронежец потерял равновесие и упал. Другой участник застолья воспользовался моментом, забрал у потерпевшего банковские карты, мобильный телефон и скрылся. Позже с похищенной карты пропали деньги. Причиненный ущерб составил больше 4 тысяч рублей.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Полицейские изучили записи камер наружного наблюдения и составили портрет предполагаемого грабителя. Им оказался 36-летний воронежец, ранее судимый за кражи. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «разбой». Наказание по ней предусматривает до 8 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили в изолятор временного содержания.