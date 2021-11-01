Воронежские переписчики обсудили с чиновниками возникающие трудности

Фото предоставлено управой Ленинского района

До 14 ноября в России продолжается перепись населения. На днях в Ленинском районе прошла встреча с переписчиками. Те рассказали о ходе переписи,

вопросах, возникающих в работе бригад и способах их разрешения.

Как сообщили в управе, в Ленинском районе работают 209 переписчиков и 35 стационарных переписных участков. Кроме того можно принять участие в переписи населения воспользовавшись порталом госуслуг https://www.gosuslugi.ru/.

Сотрудники управы помогают наладить взаимодействие переписчиков с руководителями органов территориального общественного самоуправления и старшими по многоквартирным домам.

Постоянным жителям России нужно ответить на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, источник средств к существованию.

Еще 10 вопросов касаются жилищных условий – надо будет назвать тип жилого помещения, в котором вы проживаете, время постройки дома, общую площадь квартиры или дома, количество комнат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России ответят на семь простых вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

При этом никаких документов предъявлять не потребуется. Все записи производятся со слов участника.