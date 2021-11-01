В воронежской казне закончились деньги на отлов бездомных собак

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Средства, заложенные в бюджете Воронежа на отлов, вакцинацию и стерилизацию беспризорных собак в 2021 году, закончились. Об этом рассказали на еженедельной планерке в мэрии. Тем временем эта проблема остается одной из самых злободневных в Воронеже. Горожане все чаще жалуются на стаи агрессивных псов, держащих в страхе целые микрорайоны.

По инициативе муниципалитета областная Дума приняла ряд поправок в закон Воронежской области, которые позволят частным организациям без проведения торгов получать в аренду земельные участки под размещение приютов для животных. Сейчас эти документы находятся на разработке.

Мэр Воронежа поручил проработать вопрос о дополнительном выделении средств на работу с бездомными собаками.