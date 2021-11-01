Воронежские пловчихи установили несколько новых рекордов области

Дарья Клепикова и Александра Цветковская обновили рекорды области на этапе Кубка мира по плаванию, который проходил в Казани. Клепикова стала рекордсменкой на дистанциях 50 м баттерфляй, а также 50 и 100 м вольным стилем. А Цветковская – на 200 метровке вольным стилем.

Всего на этапе Кубка мира выступили шести воронежских спортсменов. Соревнования проходили в 25-метровом бассейне. Лучший заплыв Дарьи Клепиковой принес ей пятое место на дистанции 100 м баттерфляем. Такой же результат показала Анастасия Саратова на 800 метровке вольным стилем. Александра Цветковская стала шестой в комплексном плавании на 200 м, а Иван Вахнин финишировал десятым на дистанции 200 м на спине.

- Выступили хорошо. Конкуренция была высокая. На этап Кубка мира приехали даже два олимпийских чемпиона — австралиец и японская спортсменка. Поэтому среди таких атлетов наши пловцы выступили достойно, — рассказала главный тренер сборной воронежской области по плаванию Татьяна Калугина в интервью региональному Центру спортивной подготовки. - Ваня, Настя и Саша сейчас готовятся к чемпионату России — он должен быть 15 ноября. А Даша уже 2 ноября стартует на чемпионате Европы, который состоится там же в Казани. Соревнования будут проходить в том же бассейне, в котором был этап Кубка мира. Приехали все ведущие спортсмены старого света. Для Даши это будет первый взрослый чемпионат Европы.