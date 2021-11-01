За два дня на воронежских предприятиях торговли выявили 95 ковидных нарушений

В дни локдауна в Воронеже продолжаются рейды по контролю соблюдения мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объектах торговли и общественного питания. Только за два дня, субботу и воскресенье, прошли проверки на 1109 предприятиях, на которых выявили 95 нарушений.

- По результатам ночных рейдов в ночь с 29 на 30 октября и с 30 на 31 октября было обследовано 140 организаций общественного питания, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Проверки установили, что 95 процентов из них закрыты или работают на вынос.