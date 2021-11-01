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Здоровье1 ноября 2021 18:00

За два дня на воронежских предприятиях торговли выявили 95 ковидных нарушений

Рейды продолжаются без выходных
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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В дни локдауна в Воронеже продолжаются рейды по контролю соблюдения мер санитарно-эпидемиологического благополучия населения на объектах торговли и общественного питания. Только за два дня, субботу и воскресенье, прошли проверки на 1109 предприятиях, на которых выявили 95 нарушений.

- По результатам ночных рейдов в ночь с 29 на 30 октября и с 30 на 31 октября было обследовано 140 организаций общественного питания, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Проверки установили, что 95 процентов из них закрыты или работают на вынос.