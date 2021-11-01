Воронежский «Буран» потерпел разгром от новокузнецкого «Металлурга»

Хоккеисты "Металлурга" празднуют крупную победу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В первом матче выездной серии «Буран» играл на равных с командой из Новокузнецка до середины первого периода. А потом началось. На 14 минуте большинство реализовал Сергей Теряев. Затем «ураганные» опять «заработали» удаление. И Александр Локтев тоже поставил результативную точку в розыгрыше лишнего – 0:2.

В конце первого периода «ураганные» отметились сразу тремя удалениями. Хозяева ледовой площадки хладнокровно забили еще два гола в большинстве. Случилось это уже на старте второго периода. Сначала на исходе 21 минуты шайбу забросил Даниил Ердаков и почти тут же точное попадание Валерия Полякова, по сути, решило вопрос о победителе этого матча – 0:4.

На 49 минуте хоккеисты «Бурана» все же «размочили» счет. Надо сказать, не без помощи вратаря «Металлурга» Никиты Лысенкова, пустившего «бабочку» от Даниила Мельникова – 1:4. Однако тем самым только разозлили новокузнецких игроков. На 57 минуте Локтев оформил дубль, добив шайбу в сетку. Ну и в конце, получив численное преимущество, «ураганные» сняли вратаря ради шестого полевого игрока. Но добились только еще одного гола от Дениса Дюрягина, швырнувшего шайбу из своей зоны – 1:6.

«Буран» откатился на 20 место. Ему предстоит выездной матч с ХК «Омские крылья». Эта сибирская команда сейчас занимает 18 место в ВХЛ с 18 очками. У «Бурана» их, напомним, 17.