Под Воронежем женщину, продававшую колеса в Сети, «обули» на 20 тысяч

Вместо того, чтобы заработать на продаже колес, жительница Рамонского района лишилась приличной суммы. Фото: Андрей КАРА

58-летняя жительница Рамонского района разместила в интернете объявление о продаже комплекта автомобильных колес. Ее позвонил незнакомец, заявивший, что хочет купить шины. Смотреть он их не будет и готов перечислить задаток. Только для этого нужны данные банковских карт и смс-коды для подтверждения операций. Женщина все эти данные сообщила. И только когда у нее исчезли находившиеся на вкладах 20 тысяч рублей, поняла, что стала жертвой афериста.

- Всего 31 октября было три схожих мошенничества. Преступники отобрали у доверчивых жителей Воронежской области около 150 тысяч рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Еще раз призываем быть осторожными, заключая сделки в интернете. Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям персональные данные банковских карт, где хранятся ваши накопления.