После локдауна в Воронеже откроется детсад на улице Артамонова

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В мэрии рассказали, что после завершения ковидных выходных, с 10 ноября, готов принять ребят детский сад на улице Артамонова. Чуть раньше, 18 октября, начало работать дошкольное учреждение в микрорайоне Шилово. По данным мэрии, в эти детсады уже зачислили в общей сложности 600 дошколят.

А в период локдауна в Воронеже продолжают работать 257 дежурные групп. Сейчас их посещают 2223 ребенка при заявленной родителями потребности в 2591 месте. Это ребята, родители которых продолжают работать в очном режиме.