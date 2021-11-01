В Воронежской области гаишники спасли измученного усталостью водителя

Водитель вынужден был остановиться из-за переутомления. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Инспекторы ГИБДД, работавшие в Бобровском районе, спасли водителя. Мужчина, около 10 часов утра ехавший в районе 596 километра трассы «Дон», внезапно почувствовал себя плохо. У него сильно заболела голова, появилась слабость. Водитель остановил свой «Фольксваген Крафтер» рядом с патрульной машиной и попросил помощи у полицейских. Он рассказал, что ему 60 лет, живет в Ростовской области, выехал ранним утром в Москву и успел преодолеть более 300 километров. Медучреждений поблизости не знает, а за рулем в таком состоянии больше находиться не может.

Старший лейтенант Максим Вольнов вызвал скорую, а капитан Денис Негашев предложил водителю воды и до приезда «неотложки» наблюдал за состоянием мужчины. Приехавшие врачи оказали первую помощь.

Полицейские вызвали 60-летнему жителю Ростовской области скорую. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина почувствовал себя гораздо лучше. И понял, что в силах поехать дальше. Сказал «спасибо» полицейским, сел в машину и нажал на газ. Стражи порядка взяли у него номер телефона и позже перезвонили. Водитель рассказал, что благополучно доехал до Москвы и снова горячо поблагодарил их за помощь.