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Общество1 ноября 2021 17:00

В Воронежской области гаишники спасли измученного усталостью водителя

Мужчине вызвали скорую, и после оказания помощи он продолжил путь
Юрий КОЗЛОВ
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Водитель вынужден был остановиться из-за переутомления.

Водитель вынужден был остановиться из-за переутомления.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Инспекторы ГИБДД, работавшие в Бобровском районе, спасли водителя. Мужчина, около 10 часов утра ехавший в районе 596 километра трассы «Дон», внезапно почувствовал себя плохо. У него сильно заболела голова, появилась слабость. Водитель остановил свой «Фольксваген Крафтер» рядом с патрульной машиной и попросил помощи у полицейских. Он рассказал, что ему 60 лет, живет в Ростовской области, выехал ранним утром в Москву и успел преодолеть более 300 километров. Медучреждений поблизости не знает, а за рулем в таком состоянии больше находиться не может.

Старший лейтенант Максим Вольнов вызвал скорую, а капитан Денис Негашев предложил водителю воды и до приезда «неотложки» наблюдал за состоянием мужчины. Приехавшие врачи оказали первую помощь.

Полицейские вызвали 60-летнему жителю Ростовской области скорую.

Полицейские вызвали 60-летнему жителю Ростовской области скорую.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина почувствовал себя гораздо лучше. И понял, что в силах поехать дальше. Сказал «спасибо» полицейским, сел в машину и нажал на газ. Стражи порядка взяли у него номер телефона и позже перезвонили. Водитель рассказал, что благополучно доехал до Москвы и снова горячо поблагодарил их за помощь.