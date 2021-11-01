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Общество1 ноября 2021 16:50

В Воронеже приведут в порядок Петровский сквер

Иначе он будет портить вид обновленного проспекта Революции
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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На еженедельной планерке в городской администрации 1 ноября мэр Вадим Кстенин распорядился обновить и благоустроить Петровский сквер.

- Он не относился к зоне проектирования и проведения работ на проспекте Революции, имеющееся там благоустройство уже обветшало и внешний вид сквера не будет соответствовать обновленному проспекту, - отметил глава города.

Пока градоначальник поручил чиновникам определить необходимые работы и посчитать их стоимость. С учетом этих расчетов в бюджет заложат расходы на ремонт. Правда, сроков благоустройства в мэрии пока не называют.