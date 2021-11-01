Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

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Также на все сроки повышены процентные ставки по вкладам и накопительным счетам вида «Premium»/«Premium Sport» и «Прайвет».

Наибольшая ставка в депозитной линейке предлагается по срочному вкладу «Удачный старт»* – 7,7% годовых при сроке размещения 3 года. Вклад могут оформить клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами Банка Уралсиб, либо «неактивные» клиенты (соответствующие критериям, указанным в тарифах).

Минимальная сумма вклада «Удачный старт» составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1100 дней. Процентные ставки: 181 день – 6,0% годовых, 1100 дней – 7,7% годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка в рамках пакета услуг «Premium»/«Premium Sport», «Прайвет».

Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».