Под Воронежем у жителей села отобрали пруд

Аносов пруд перестал быть местом отдыха для всех. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Недалеко от Воронежа, в Панинском районе, разгорелся скандал вокруг доступа к пруду Аносов, расположенному в селе Криуша. Водоем появился еще в советское время. Первую запруду сделали местные жители. Потом колхоз решил создать запас воды для полива. Аносов пруд расширили, построили новую большую плотину с водоспуском. Для жителей Криуши оборудовали небольшой пляж на правом, ближнем к селу берегу. На левом – любой желающий мог в свободное время порыбачить.

Вся эта благодать длилась до того времени, пока после развала Советского Союза колхоз не обанкротился.

- Пруд и гидротехническое сооружение остались без ухода, - говорит местный житель Сергей Глушков. - Но запас прочности был достаточным, водоспуск продержался в рабочем состоянии до 2016 года. А потом стали один за одним появляться и меняться арендаторы. И довели пруд до ручки. Все было настолько печально, что воду полностью спустили. Набирался пруд до 2019 года. Когда вошел в берега, нам полностью закрыли доступ к воде.

По словам местных жителей, обратившихся за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ), один из местных фермеров взял в долгосрочную аренду смежный с прудом земельный участок. Но, видимо, решил, что водоем идет к нему, так сказать, бонусом. Появились железные шлагбаумы, закрывшие подъезды к пляжу и местам рыбалки. На ближнем к Криуше берегу поставили сторожку, в которой круглые сутки дежурили охранники и не пускали людей к воде. В пруд запустили карпа, который идет на продажу. Порыбачить криушанцам можно было только за деньги.

- Жители села начали жаловаться во все возможные инстанции. Первая серия проверок состоялась в прошлом году, но мало что изменила, - рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Никита Панов. - Участники инициативной группы рассказали, что в дни проверок охранники исчезали. Стоило проверяющим уехать, как они возвращались. Криушанцы, однако, не сдавались. В конце концов местный муниципалитет хотя бы обязали демонтировать шлагбаумы и начать процедуру оформления в собственность пруда.

Шлагбаумы после многочисленных жалоб местных жителей все же убрали. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Однако на помостах для рыбалки никто не стер надписи «Платные места». Из двух небольших карьеров, которые появились поблизости, добытый грунт пошел на запруду чуть ниже Аносова пруда. В ней, как уверяют жители, те же самые арендаторы выращивали малька. По информации общественников, новая дамба нигде не числится. На момент рейда она подтекала. Между тем через поле от нее расположены жилые дома.

Грунт из карьера пошел на новую нелегальную дамбу. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Надписи о необходимости платить за рыбалку никто не убрал. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- Одна из последних проверок состоялась в августе. Естественно, снова ничего критического не увидели, - продолжает Панов. - Правда, после нее жители Криуши почти месяц могли пользоваться прудом. Но в сентябре поперек дамбы пропахали глубокую борозду. Сделали это, чтобы со стороны Криуши нельзя было проехать к пляжу. Еще одну дорогу распахали на протяжении нескольких сотен метров. В воду кинули спиленные деревья, чтобы затруднить подход к удобным для рыбалки местам.

В сентябре поперек дамбы пропахали глубокую борозду. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Другую дорогу распахали. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Общественники обратились в региональное правительство с просьбой включиться в решение проблемы. Также активисты ОНФ попросили региональную прокуратуру дать правовую оценку коммерческой деятельности на Аносовом пруду.