В области Воронежской создали карту вакцинации

Фото с официальной страницы Воронежской области в соцсети "Вконтакте"

Правительство Воронежской области сообщило о создании областной карты вакцинации, на которой можно проследить темпы выработки коллективного иммунитета по всем районам.

- Наш регион уже на полпути к коллективному иммунитету — 812 997 воронежцев прошли полный курс прививок, - уточнили в правительстве.

Причем Воронеж по темпам вакцинации находится в передовиках. Почти половина всех сделавших прививку от коронавируса – жители областного центра, говорят врачи.