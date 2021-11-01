Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 ноября 2021 16:02

В области Воронежской создали карту вакцинации

Регион уже на полпути к коллективному иммунитету
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с официальной страницы Воронежской области в соцсети "Вконтакте"

Фото с официальной страницы Воронежской области в соцсети "Вконтакте"

Правительство Воронежской области сообщило о создании областной карты вакцинации, на которой можно проследить темпы выработки коллективного иммунитета по всем районам.

- Наш регион уже на полпути к коллективному иммунитету — 812 997 воронежцев прошли полный курс прививок, - уточнили в правительстве.

Причем Воронеж по темпам вакцинации находится в передовиках. Почти половина всех сделавших прививку от коронавируса – жители областного центра, говорят врачи.