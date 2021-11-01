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Общество1 ноября 2021 19:08

За неделю врачи медицины катастроф доставили в воронежские больницы 165 пациентов

В пяти случаях провели сложные операции
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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За период с 25 по 31 октября врачи воронежского центра медицины катастроф обслужили 199 вызовов, провели 29 консультаций, в том числе девять – при помощи телемедицины.

Бригады медиков доставили в учреждения Воронежа и области 165 пациентов и организовали пять операций тяжелым пациентам: из них одна нейрохирургическая, три общехирургических и одна – сосудистая.

- Кроме того дежурные воронежского центра медицины катастроф дистанционно контролировали состояние пяти пациентов, пострадавших при ДТП и госпитализированных в медицинские организации региона, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.