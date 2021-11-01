В Воронеже второй день подряд переворачивается на крышу машина

Машина улетела с дороги достаточно далеко. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Утром в понедельник, 1 ноября, водитель джипа на улице Березовая Роща Центрального района недалеко от стадиона «Динамо» по неизвестным причинам не справился с управлением. Машина в результате опрокинулась на крышу. Фото последствий ДТП разместили в паблике «Мой и твой Воронеж».

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.

Любопытно, что сутками ранее в воскресенье, 31 октября, схожая авария случилась на улице Волгоградской Левобережного района, в микрорайоне ВАИ. Там на крышу встала «БМВ». А водитель также серьезных травм не получил.

Остается пожелать тем, кто сидит за рулем, больше внимательности при утренней езде. Удача ведь не бывает вечной. Да и машину чинить никому, наверное, не хочется.