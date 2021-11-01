Пожарная автолестница позволяет воронежским спасателям подняться на высоту 18 этажей

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

На вооружении службы спасения Воронежской области есть уникальная пожарная автолестница АЛ-50 IVECO-MAGIRUS, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области. Она предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета и специального оборудования, проведения аварийно-спасательных работ в верхних этажах зданий, подачи огнетушащих веществ на высоту, подъема и перемещения грузов. Она полностью автоматизирована, имеет лифт грузоподъемностью до 300 кг, может одновременно двигаться в трех направлениях (вверх, вниз и поворот).

Высота автолестницы достигает 55 метров, что позволяет подняться на высоту 17-18 этажей. Такая техника незаменима в условиях городской высотной застройки. Единственное, что создает трудности в использовании техники – беспорядочная парковка и загроможденные личным транспортом дворы жилых кварталов. Машины часто становятся непреодолимой преградой на пути спецмашин.

- Для работы автолестницы требуется площадка около пяти метров в ширину и 10 метров в длину, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по области.