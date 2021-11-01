Воронежские библиотеки приготовили в "Ночь искусств" онлайн лекции, концерты и выставки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские библиотеки присоединятся к культурной акции "Ночь искусств" в дистанционном формате. На сайте Никитинки уже с 1 ноября доступен обзор «Россия в лицах: известные люди народов России», из которого можно узнать биографии представителей различных национальностей. 4 ноября в 9.15 на странице музыкально-нотного отдела пройдет онлайн-концерт «Вместе навсегда», в котором прозвучат песни народов России в исполнении солистов коллектива «Вдохновение». В этот же день в 10.00 на странице отдела читальных залов во «ВКонтакте» пройдет лекция «Народные промыслы России», которая расскажет об особенностях народного творчества и традиционных ремесел. В 12.00 в группе информационно-сервисного центра пройдет видеоэкскурс «Путь к единству», который осветит история возрождения российской государственности. А в 17.00 здесь же начнется онлайн-показ фильма «Белая гора» о фестивале, который проводился в селе Белогорье Подгоренского района. В 18.00 библиотека предлагает послушать аудиообзор «Магия народного костюма Воронежской губернии», подготовленный краеведческим отделом Никитинки, а также новый эпизод подкаста «К единству - через искусство» проекта "ЛитГид", который расскажет о культурном многообразии России.

Воронежская областная детская библиотека подготовила для юных читателей мастер-класс по ботанической иллюстрации «Краски осени», онлайн-чтение книги Гейне «Лисенок Фокстрот» и виртуальную выставку произведений для подростков с иллюстрациями известных художников «Картинки из детства».

Воронежская областная специальная библиотека имени Короленко предлагает послушать аудиопрограмму «В единстве - великие наши дела!», рассказывающую об истоках праздника День народного единства и его значимости, о воинской славе и доблести, о гордости за нашу Родину и её героев, о милосердии и доброте. Также все желающие смогут посмотреть видеоролик «Сыны Отечества - защитники земли русской» - об истории Смутного времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о роли Минина и Пожарского в объединении страны. Все активности пройдут в онлайн-формате на сайте библиотеки и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».