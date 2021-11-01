Центр народного творчества в «Ночь искусств» познакомит воронежцев с фольклорными традициями

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский областной центр народного творчества и кино тоже не останется в стороне от культурной акции «Ночь искусств». 4 ноября на сайте учреждения можно посмотреть выступления лауреатов XI фестиваля «Воронеж многонациональный». В онлайн-проекте «Незабытые традиции» - познакомиться с обычаями и обрядами наших предков.

В проекте «Фольклор» прозвучат старинные протяжные, плясовые, хороводные песни Воронежской области в исполнении ансамбля «Радовесь» и фольклорных коллективов области. В рубрике «Ремесло» пройдут мастер-классы по различным направлениям: глиняная игрушка, тряпичная кукла, плетение из соломки.

В рубрике «Этнография» работники культурно-досуговых учреждений познакомят с ремесленными традициями региона, предметами старины, уголками крестьянского быта. В онлайн-проекте «Жизнь моя - кинематограф» можно посмотреть фильмы-победители фестиваля любительского кино «КиноБУМ-2021».