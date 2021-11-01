Вратарь воронежского «Факела» получил травму

У Данилы Ермакова, похоже, наступила "черная" полоса. Фото: с сайта ФК "Факел"

После игры с «Нижним Новгородом» вратарь «Факела» Данила Ермаков получил травму – надрыв прямой мышцы бедра. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского футбольного клуба. Теперь Даниле придется пропустить три недели. Примерно такой срок понадобится для лечения.

Напомним, в кубковом матче с нижегородской командой, играющей в Премьер-лиге, Ермаков стал одним из антигероев. Можно, сколько угодно спорить, толкал его игрок гостей или нет, перед тем, как Данила коснулся мяча рукой за пределами штрафной, но почему наш вратарь просто надежно не выбил его в аут, это он и сам, возможно, теперь не объяснит. Результатом же его безрассудных действий стало удаление и штрафной, с которого «Факелу» гости забили решающий гол. Кстати, в том эпизоде сплоховал другой наш голкипер Александр Саутин, не отбивший вполне берущийся удар.

Очевидно, что вратарская линия в «Факеле» сейчас вызывает больше всего вопросов в том смысле, что нуждается в укреплении. Остается пожелать здоровья Илье Свинову, который, несмотря на молодость, играет гораздо увереннее, казалось бы, более опытных коллег.