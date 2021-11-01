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Звезды1 ноября 2021 13:57

Дворец Ольденбургских в "Ночь искусств" приглашает воронежцев на онлайн-лекции и концерт

Послушать их можно в соцсетях
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дворец Ольденбургских разработал он-лайн программу для Всероссийской культурной акции "Ночь искусств". К ней можно присоединиться в группе комплекса во «Вконтакте».

В 15.00 можно послушать экскурсию «Нужный человек в нужном месте» - о деятельности Александра Ольденбургского в Рамони, его работе во время Первой мировой войны в должности начальника санитарной службы, создании санитарных вагонов и прочих достижениях.

В 16.00 начнется онлайн-экскурсия «Образование и искусство» о создании принцем Ольденбургским училища правоведения, развитии женского образования, участии в жизни академии художеств семьи Ольденбургских, развитии гальванопластики и горного дела.

В 17.00 дворец совместно с Государственным историческим музеем-заповедником «Горки Ленинские» откроет выставку агитационного плаката «Белые против Красных».

В 18.00 начнется концерт современной музыки.

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