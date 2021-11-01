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Звезды1 ноября 2021 13:25

Литературный музей в "Ночь искусств" покажет воронежцам 8 онлайн-программ

Посмотреть лекции и беседы можно на сайте учреждения
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский литературный музей имени Никитина тоже присоединится онлайн к Всероссийской культурной акции «Ночь искусств».

4 ноября с 18.00 на сайте учреждения можно посмотреть обширную программу онлайн-мероприятий - «По страницам неизданных рукописей Марии Мордасовой», «Образ Бунина в современном искусстве», «По мандельштамовским местам с Олегом Ласунским», «Я друг добра, я гражданин…», «За чашкой чая с Буниным», «Академия музыкального вкуса», «От детства к детям» и «Из истории дворянской усадьбы».