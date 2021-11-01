В стационарах Воронежской области от коронавируса лечатся почти 7 тысяч пациентов

Фото Светланы Маковеевой Фото: из архива «КП»

На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 58 медицинских учреждениях и в одном учреждении соцзащиты на 8 326 койках. Из них заняты на утро 1 ноября 6 958 коек. То есть в резерве есть более 300 мест для стационарного лечения больных.

Напомним, к утру понедельника суточный прирост новых заболевших составил 798 человек. По словам чиновников, уже несколько дней ситуация существенно не меняется. Это позволяет сделать предположение, что регион вышел на пик заболеваемости.