На воронежской АЗС у жительницы Беларуси двое москвичей украли сумку с 200 тысячами рублей

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В отделение полиции Бобровского района обратилась 61-летняя жительница Беларуси, у которой на АЗС на трассе М-4 «Дон».украли сумку. Пенсионерка оставила без присмотра вещи, а меж тем, в сумке находилось 200 тысяч рублей.

Оперативники по записям камер видеонаблюдения увидели, как сумку похитили двое мужчин: сначала один спрятал сумку, прикрыв ее на стуле курткой, а затем они вместе перенесли похищенное в микроавтобус. Их задержали, похитителями оказались жители Москвы 46 и 48 лет, один из них ранее был судим. За кражу им грозит до пяти лет заключения.