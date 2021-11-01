В Воронеже выброшенная из окна бутылка разбила стекло машины

скрин из паблика "Мой и твой Воронеж"

Жительница Воронежа опубликовала в соцсетях фото разбитой машины. Заднее стекло автомобиля пробила ночью 31 октября выброшенная из окна многоэтажки пивная бутылка. Инцидент произошел на улице 9 января 233/22. Фото владелица машины выставила в паблике "Мой и твой Воронеж".

- В два часа ночи какой-то очень «умный» человек выбросил из окна бутылку "Жигулевского". Он потратил 100 рублей на эту бутылку, поленившись выкинуть ее в мусорное ведро, а нам теперь менять стекло в 100 раз дороже выйдет, - написала под фотографиями ущерба хозяйка машины.