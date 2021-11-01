В Воронеже под фундаментом жилого дома нашли останки четырех красноармейцев

Фото предоставлено Олегом Сапельниковым

В воскресенье при земляных работах по строительству дома на улице Веры Фигнер, 11 ковш экскаватора наткнулся на останки советских бойцов, защитников Воронежа, погибших в 1942 году. На место выехали поисковики из военно-патриотического отряда «Отечество». Они обнаружили и подняли останки, как минимум, четырех солдат. Один из них сохранился почти полностью. Рядом с бойцом нашли пробитую каску, кожаные ремни, компас, противогаз, цепочку от часов и пачку патронов. Характер повреждений черепа показывает, что красноармеец погиб от ранения в висок.

Останки остальных солдат сильно фрагментированы. Вероятно, они погибли в результате разрыва снаряда.

Фото предоставлено Олегом Сапельниковым

Как рассказали поисковики, останки уходят под фундамент дома послевоенной постройки, работы приходится вести осторожно, есть риск обрушения кладки соседнего с котлованом частного здания. Возможно, часть останков достать сейчас не удастся.

Напомним, в сентябре мы писали о другой подобной находке на Чижовке, на улице 20-летия Октября. Тогда поисковики подняли останки двух красноармейцев.