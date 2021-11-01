Житель Воронежской области, попавшийся за рулем без прав, пытался дать инспектору 12 тысяч рублей

Следователи передают в суд уголовное дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в даче взятки за совершение незаконного бездействия.

Инцидент произошел в начале сентября 2021 года в Панино. В вечернее время сотрудники ДПС остановили автомобиль 42-летнего местного жителя, которого ранее суд лишил прав.

Не желая быть привлеченным к ответственности, водитель предложил сотруднику полиции деньги за несоставление протокола: 12 тысяч рублей он положил рядом с рычагом переключения скоростей служебного автомобиля ГИБДД. После чего его задержали.

Во время следствия выяснилось, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.