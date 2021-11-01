В локдаун воронежцы массово заполонили парки

скрин из паблика "Мой и твой Воронеж"

Воронежцы в локдаун массово потянулись на природу. Этому способствовала погода - в последние дни октября было тепло и солнечно, как при хорошем бабьем лете.

Множество горожан в эти дни посетили воронежские парки. Забита машинами парковка оказалась в Центральном парке, много людей заметили в "Алых парусах" и в "Дельфине". Фото воронежцы сами публикуют в соцсетях.

Тем не менее, напоминаем, что нерабочие дни - все-таки сделали не для отдыха, а для того, чтобы мы ограничили контакты. Ведь регион вышел на пик заболеваемости коронавирусом - число ежедневно заболевающих приближается к 800, умирает каждый день более 50 человек.