Под Воронежем столкнулись 4 машины: пострадала 11-летняя школьница

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31 октября масштабная авария произошла на 214-м километре дороги Р-297 «Курск-Воронеж». Около 17.30 «Мазда CX-5», следовавшая со стороны Курска в направлении Воронежа в крайней левой полосе, «догнала» «Мерседес Бенц», он по инерции столкнулся с впереди идущим Ваз-11183, а отечественная легковушка врезалась «паровозиком» в «Фольксваген Поло».

По предварительным данным полиции, 39-летний водитель «Мазды» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, из-за этого и произошла массовая авария. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадала 11-летняя пассажирка «Мазды».

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 82 ДТП, в них пострадали 10 человек.