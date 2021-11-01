ТЮЗ в "Ночь искусств" покажет воронежцам онлайн 11 спектаклей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр юного зрителя присоединится к Всероссийской акции "Ночь искусств", которая пройдет 4 ноября. ТЮЗ планирует бесплатные трансляции спектаклей текущего репертуара на официальном сайте театра. В течение всего дня - с 9.00 до 00.30 - покажут постановки «Сказки Лукоморья», «Братец Лис и Братец Кролик», «Кошкин дом», «Конек-Горбунок», «Вождь Краснокожих», «Золушка», «Том Сойер», «Жизнь в вопросах и восклицаниях», «Воскресение», «Шикарная свадьба» и «В открытом море».

Напомним, в "Ночь искусств" оперный зовет воронежцев присоединиться к флешмобу «Магия музыкального театра», Кольцовский покажет онлайн спектакль "Бумажный солдатик", а театр кукол - "Денискины рассказы"