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Дом. Семья1 ноября 2021 8:28

В Воронежском заповеднике увеличилось количество благородных оленей

Самцов посчитали "по голосу"
Ярослав ИВАНОВ
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Во второй половине сентября сотрудники Воронежского заповедника провели учет численности самцов благородного оленя - на реву. За две недели госинспекторы охраны и научные сотрудники по звукам рева определили, где и сколько ревело оленей. Специалисты отметили, что численность оленей выросла.

- В этом году мы учли не менее 50 самцов, больше, чем в прошлые годы. Доля самцов составляет примерно треть от численности всей популяции благородного оленя в заповеднике, следовательно, их общее количество более 150 особей. Это подтверждает данные, полученные во время зимних учетов, и указывает на рост численности оленей, - отметил старший научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин.