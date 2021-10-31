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Общество31 октября 2021 18:46

В Воронеже на предстоящей неделе резко потеплеет

Но только ночью, днем температура останется на уровне 12 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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Три из четырех дней будущей недели можно будет наслаждаться осенью на свежем воздухе, и только 3 ноября помешает небольшой дождь.

Три из четырех дней будущей недели можно будет наслаждаться осенью на свежем воздухе, и только 3 ноября помешает небольшой дождь.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Воронежские синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе. Рабочей ее нельзя назвать, локдаун все-таки, хотя для многих горожан с понедельника по среду по факту она именно такой и будет.

- Постепенно будет подниматься ночная температура, - сообщили в Воронежском гидрометцентре. – В итоге ближе к концу недели она достигнет +7 градусов. С другой стороны, вероятны осенние дожди. Облачность будет предохранять землю от выхолаживания. Днем же погода практически не поменяется и будет очень теплой для начала ноября.

В понедельник, 1 ноября, ночью вместо юго-западного ветра подует южный. Он принесет с собой облачную с прояснениями погоду и +2 градуса. Днем солнце будет выглядывать из-за туч. Потеплеет до +12.

В ночь на вторник, 2 ноября, снова сменится ветер – на этот раз на юго-восточный. Снова луна временами будет показываться из-за туч. Будет уже теплее, чем сутки назад - +4 градуса. Днем погода останется неизменной – облачно с прояснениями и +12.

В среду, 3 ноября, ночью пойдет слабый дождь. Зато температура будет очень теплой для темного времени суток в ноябре - +7 градусов. Днем дождь не прекратится, но и не усилится. Температура снова будет держаться в районе +12.

В ночь на четверг, 4 ноября, синоптики прогнозируют ровно такую же погоду, что и сутки назад, - +7 градусов и небольшой дождь. Днем он прекратится, солнце будет выглядывать из-за облаков. И снова метеорологи обещают +12 градусов.