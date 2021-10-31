Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» победили и во втором матче с дублем столичных «Чеховских медведей»

Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» выиграли и второй матч в гостях со столичной командой «Чеховские медведи-2». На этот раз они ушли в мощный отрыв уже на старте матча – 7:1. Потом «медведям» удалось сократить отставание в счете до 9:6. Но воронежцы усилили натиск и восстановили преимущество в шесть мячей – 14:8. Концовка первого тайма все же осталась за хозяевами. Команды ушли на перерыв со счетом 16:12 в пользу «ВГТУ-Воронеж».

Во втором тайме подмосковные «медведи» вначале сумели забить еще два мяча, но воронежцы ответили аж шестью. Дальше отрыв от хозяев возрастал даже до десяти мячей. Но итог встречи все же был более скромный – 35:28.

Напомним, в первом из сдвоенных матчей «ВГТУ-Воронеж» также победил – 32:26.

Воронежские гандболисты пока имеют в активе пять побед при одной ничьей и продолжают быть первыми в Высшей лиги. На одно очко отстают омские «скифы». Именно с ними «ВГТУ-Технолог» должен сразиться в домашних стенах 13 и 14 ноября.