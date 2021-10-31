В Воронежской области уже больше месяца ищут 80-летнюю женщину

Валентины Солдатовой нет дома уже 41 день. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили об еще одном пропавшем человеке. 80-летняя Валентина Солдатова ушла из дома в поселке Грибановский еще 20 сентября. И до сих пор пенсионерку не нашли.

Приметы Валентины Солдатовой: рост 170 сантиметров, седые волосы. В день исчезновения была одета в коричневую куртку, штаны и туфли. С собой 20 сентября она взяла дорожную сумку.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Валентина Михайловна, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) либо в службу спасения 112.

Напомним, сейчас также разыскивают трех пропавших без вести мужчин: 28-летнего Сергея Русина, 36-летнего Юрия Смирнова и 34-летнего Александра Бучнева.