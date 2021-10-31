Воронежский «Факел» разгромил оставшийся без двух удаленных игроков московский «Велес»

Максим Максимов забил "Велесу" победный гол. В этом чемпионате у него уже десять забитых мячей. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч с московским «Велесом», проходивший на стадионе в подмосковном Домодедово, стал для «Факела» сложным только в первом тайме. Жизнь воронежским футболистам облегчили их соперники. И судья. Уже на 23 минуте арбитр из Владивостока Андрей Фисенко удалил за фол последней надежды игрока «Велеса» Николая Тарасова. На 34 минуте не без помощи удачи и рикошета Максим Максимов открыл счет, гол стал для него уже десятым в этом чемпионате. Ну и совсем уж простой задача заработать три очка в этом матче для «Факела» стала после того, как в уже добавленное к первому тайму время Владимир Кобахидзе схлопотал глупейшую желтую карточку на чужой половине поля. Она для него стала второй. Владимир уходил с поля, держась за лицо и, видимо, кляня себя за безрассудство.

Во втором тайме события развивались предсказуемо. Сначала на 54 минуте после подачи с углового не самый сильный удар Андрея Разборова вратарь «Велеса» Петр Косаревский поймал уже за линией ворот – 0:2. Потом «Факел» некоторое время транжирил моменты. Все же на 82 минуте классный удар получился у Андрея Менделя – 0:3. И почти тут же после долгой атаки вышедший на замену Артем Кулишев был первым на подборе возле бесхозного мяча – 0:4.

У «Факела» после этой победы стало 39 очков. И он обогнал нижнекамский «Нефтехимик», который проиграл в гостях «СКА-Хабаровску» – 1:4. Также воронежская команда вплотную приблизилась к лидеру – «Оренбургу». Уральцы неожиданно уступили липецкому «Металлургу» - 0:1. У них осталось 41 очко. Столько же теоретически может быть у московского «Торпедо», если в московском дерби знаменитый своей историей клуб победит «Спартак-2». А вот если подопечные уроженца Воронежа Александра Бородюка сыграют вничью или тем паче проиграют, «Факел», останется на втором месте. В противном случае переместится на третье.

Следующий матч «Факел» также сыграет в гостях с томской «Томью» 6 ноября. Сибиряки пока занимают 12 место в ФНЛ.