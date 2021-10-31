Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» выиграли в гостях у дубля «Чеховских медведей»

Воронежский мужской гандбол понемногу возрождается. Фото: cspsk-vrn.ru

В субботу, 30 октября, в гостях гандболисты «ВГТУ-Воронеж» выиграли в чемпионате высшей лиги у второй команды «Чеховских медведей». Подопечные Алексея Доронкина и Игоря Грицких провели нелегкий матч. До девятой минуты соперники попеременно выходили вперед. Но потом воронежцы забросили подряд четыре мяча и оторвались от хозяев — 9:5. Еще один такой рывок наши гандболисты совершили с 18-й по 21-ю минуту. Преимущество воронежцев выросло - 15:8. Приближаться к себе наши гандболисты не позволяли и завершили первую половины встречи с преимуществом в восемь мячей.

Во втором тайме «медведям» даже удалось немного сократить отставание. Однако, воронежцы предельно грамотно контролировали игру и завершили ее уверенной победой - 32:26. Это пятая победа воронежцев в этом сезоне. Еще одну встречу они провели вничью.

Самым результативным в составе «ВГТУ-Воронеж» стал Валерий Иванов, забросивший семь мячей.