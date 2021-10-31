В Воронеже «БВМ» перевернулась на крышу

Водитель "БМВ" чудом уцелел. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В воскресенье, 31 октября, утром на улице Волгоградской Левобережного района в микрорайоне ВАИ случилась авария. Водитель «БМВ» по непонятным причинам не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу. ДТП случилось у железнодорожных путей. Фото аварии выложили в паблике «Мой и твой Воронеж».

В городском отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что в ДТП обошлось без пострадавших. Что ж, видимо, водитель, как говорится, родился в рубашке.

Напомним, 30 октября в селе Почепское Лискинского района случилась смертельная авария. 39-летний водитель «девятки» вылетел на встречную полосу, врезался в молоковоз и погиб. В ДТП также пострадал его 36-летний пассажир.