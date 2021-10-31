В Воронеже сосед по даче попросил женщину покататься на машине, а потом сдал ее на металлолом

До суда вора-рецидивиста отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

68-летняя жительница Левобережного района на днях пришла в полицию с заявлением о пропаже ее «четверки». Пенсионерка рассказала, что одолжила машину соседу по даче, однако он ее так и не вернул. В течение месяца мужчина морочил ей голову россказнями, что автомобиль сломался и находится в ремонте. Стоила подержанная «четверка» около 30 тысяч рублей.

Участковые быстро нашли соседа-обманщика. Это оказалась личность, хорошо известная стражам порядка. 41-летний воронежец не раз был судим за кражи. Его задержали, когда он был в гостях у знакомых. В отделе полиции рецидивист признался, что сдал «четверку» на металлолом. А вырученные за это деньги уже потратил.

- В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда рецидивиста отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.