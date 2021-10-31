В Воронежской области с каждыми сутками выздоравливают от коронавируса все меньше людей

Число заболевших ковидом почти в пять раз превышает количество выздоровевших. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не особенно радует цифра по выздоровевшим от коронавируса. На утро воскресенья, 31 октября, в региональном оперштабе сообщили об еще 163 жителях Воронежской области, победивших «ковид». Сутки назад их было немного больше – 165. Между тем установлен новый рекорд по зараженным - 793 человека. Пугает то, что с каждым днем количество выздоровевших, пусть медленно, но падает. Всего от «ковида» на данный момент избавились 119 075 жителей Воронежской области.

На утро 31 октября по этому показателю наш регион находится лишь на 40 месте в России. Для сравнения: Липецкая область 17-я с 383 выздоровевшими. Ковидные стационары переполнены, приходится отдавать под койки для зараженных COVID-19 роддома и дома престарелых. В таких условиях лечить людей все тяжелее.