В Воронежской области от коронавируса умерли еще 53 человека

Тяжелее всех бороться с ковидом пожилым людям, а число заболевших среди них за последнюю неделю увеличилось. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смертность от коронавируса в Воронежской области по-прежнему очень высока. Статистика на утро воскресенья, 31 октября, от регионального оперштаба по-прежнему шокирует. 53 смерти – это, конечно, не 65, которые были на утро 30 октября, но очень много. Особенно если учесть, что в статистику идут только умершие непосредственно от «ковида», а не от его осложнений. Всего COVID-19 свел в могилу уже 7 193 жителя Воронежской области.

Болезнь особенно безжалостна к пожилым людям – а между тем, количество заболевших в этой возрастной категории за последнюю неделю резко увеличилось. Власти настоятельно рекомендуют пенсионерам не выходить из дома, пока не закончится вспышка пандемии.