В Воронежской области опять обновлен рекорд по заболевшим коронавирусом

Врачам все тяжелее справиться с валом заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

По-прежнему с каждым днем все больше вырастает количество зараженных COVID-19 в Воронежской области. Об этом свидетельствуют свежие цифры регионального оперативного штаба. На утро воскресенья, 31 октября, санитарные врачи подтвердили еще 793 новых заболевших «ковидом». Это снова максимум за все время пандемии. Ранее рекорд был зафиксирован утром 30 октября – 787 зараженных. Всего же за время эпидемии заболели COVID-19 уже 154 237 жителей Воронежской области.

По-прежнему наш регион замыкает шестерку худших по зараженным «ковидом» в России. Впереди, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области из провинциальных только Самарская (1458 заболевших) и Нижегородская (799) области.

Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявили нерабочими днями с массой новых ограничений. Пока, судя по статистике, ощутимого эффекта они не дают.