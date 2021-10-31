В выходной в Воронежской области резко снизились темпы вакцинации

К утру 31 октября привитых от ковида жителей Воронежской области стало 955 870. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К утру воскресенья, 31 октября, прививки от «ковида» сделали еще 6 746 жителей Воронежской области. 4 483 получили первый компонент вакцины, 2 263 – второй. Надо сказать, что в субботу, 30 октября, по сравнению с последним днем рабочей недели темпы вакцинации снизились более чем в четыре раза. К утру 30 октября врачи сделали 29 220 инъекций.

Всего теперь привитых от COVID-19 жителей Воронежской области стало 955 870, в том числе двукратно – 811 770. В то же время стабильно увеличивается число наших земляков, прошедших ревакцинацию. К утру 30 октября их было 84 946, к началу дня 31 октября стало уже 86 878.

Напомним, власти полагают, что коллективного иммунитета удастся достичь, когда привитыми будут 1,5 миллиона жителей Воронежской области. Пока удалось достичь меньше двух третей от желаемой цифры.