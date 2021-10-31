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Происшествия31 октября 2021 10:51

В Воронеже в аварии с двумя иномарками ранены три человека

ДТП случилось в Хохольском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 30 октября, в 15.40 на 28 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе случилась авария. 47-летняя местная жительница, ехавшая на «Хендэ Туксон» со стороны поселка Хохольский, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу «Форд Фьюжн», двигавшемуся в направлении Острогожска. Хотя по правилам обязана была это сделать. В результате попала в больницу сама, а также отправила туда 38-летнего водителя «Форда» и 37-летнюю женщину, ехавшую с ним.

Последствия аварии.

Последствия аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день в 13.55 в селе Почепское Лискинского района 39-летний водитель «девятки» вылетел на встречную полосу, врезался в молоковоз и погиб. 36-летний пассажир «Лады» попал в больницу.