В Воронеже в аварии с двумя иномарками ранены три человека

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В субботу, 30 октября, в 15.40 на 28 километре дороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе случилась авария. 47-летняя местная жительница, ехавшая на «Хендэ Туксон» со стороны поселка Хохольский, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу «Форд Фьюжн», двигавшемуся в направлении Острогожска. Хотя по правилам обязана была это сделать. В результате попала в больницу сама, а также отправила туда 38-летнего водителя «Форда» и 37-летнюю женщину, ехавшую с ним.

Последствия аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, в тот же день в 13.55 в селе Почепское Лискинского района 39-летний водитель «девятки» вылетел на встречную полосу, врезался в молоковоз и погиб. 36-летний пассажир «Лады» попал в больницу.