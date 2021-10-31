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Общество31 октября 2021 10:28

В Воронеже на двух мостах появились камеры для фиксации нарушений правил движения по выделенным полосам

Правда, штрафы водителям пока приходить не будут
Олег КУЗНЕЦОВ
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Установленные камеры еще не работают.

Установленные камеры еще не работают.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Чернавском и Вогрэсовском мостах смонтировали несколько камер фотофиксации. Установили их для того, чтобы штрафовать нарушителей правил движения по выделенным полосам, а также за выезд на «встречку» и превышение скорости. Впрочем, пока они не работают. Уведомления о штрафах начнут приходить водителям только, когда камеры подключат к системе Центра видеофиксации ГИБДД. Конкретную дату этого события пока не сообщают.

В Воронеже подобные камеры должны появиться, кроме Чернавского и Вогрэсовского, еще и на Северном мосту, а также на Московском проспекте, улицах Остужева и Плехановской. Пока же водителей штрафуют только, если их нарушение попалось на глаза инспекторам ГИБДД. За движение по «выделенке» или остановку на ней можно лишиться 1500 рублей.