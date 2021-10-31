В райцентре под Воронежем полицейские жестко скрутили юношу без маски

кадр с видео из паблика "Мой и твой Воронеж". Фото: другой источник.

Утром в субботу, 30 октября, в Рамони на видео попал неприятный инцидент. Полицейские достаточно жестко заламывали руки молодому человеку. В моменте, попавшем на видео, он особо не сопротивлялся. Запись сопровождают истерические вопли пожилых женщин, призывающих отпустить юношу. А одна из девушек попыталась отбить парня у стражей порядка. Правда, достаточно робко. Во всяком случае в эпизоде, попавшем на видео.

В региональном ГУ МВД этот инцидент прокомментировали так:

- 30 октября около 10 часов в Рамони в районе рынка на улице 50 лет ВЛКСМ полицейские задержали гражданин, который находился без маски в общественном месте. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения он не реагировал, в адрес полицейских стал выражаться нецензурной бранью, оказывая сопротивление при задержании. Правоохранители были вынуждены применить физическую силу. В дальнейшем супруга мужчины попыталась воспрепятствовать задержанию нарушителя. Наши сотрудники доставили правонарушителей в отдел полиции. В отношении них составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органов внутренних дел, в связи с исполнением им служебных обязанностей». Им грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы от 40 до 120 часов. В отношении местной жительницы собран материал по факту применения насилия в отношении представителя власти, его направили в следственные органы.