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Происшествия31 октября 2021 9:50

В Воронеже установили личность мертвого мужчины, найденного на улице

Тело обнаружили возле многоэтажного дома на улице Тимирязева
Юрий КОЗЛОВ
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По свидетельствам очевидцев, мертвый мужчина долго пролежал на улице, прежде чем его забрали.

По свидетельствам очевидцев, мертвый мужчина долго пролежал на улице, прежде чем его забрали.

Фото: из архива «КП»

В субботу, 30 октября, около восьми утра у многоэтажки на улице Тимирязева прохожие обнаружили мертвого мужчину. Они вызвали скорую, однако, как утверждают местные жители, тело по непонятным причинам очень долго не забирали.

В конце концов умершего все же отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В региональном ГУ МВД сообщили, что личность мужчины установили, - это 69-летний воронежец. Следов насилия на теле не обнаружили. По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.