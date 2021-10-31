В Воронеже установили личность мертвого мужчины, найденного на улице

По свидетельствам очевидцев, мертвый мужчина долго пролежал на улице, прежде чем его забрали. Фото: из архива «КП»

В субботу, 30 октября, около восьми утра у многоэтажки на улице Тимирязева прохожие обнаружили мертвого мужчину. Они вызвали скорую, однако, как утверждают местные жители, тело по непонятным причинам очень долго не забирали.

В конце концов умершего все же отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В региональном ГУ МВД сообщили, что личность мужчины установили, - это 69-летний воронежец. Следов насилия на теле не обнаружили. По предварительным данным, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.