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Общество30 октября 2021 19:03

Полеты из Воронежа в Турцию временно приостанавливаются

Во время локдауна аэропорт приостановил рейсы из Воронежа в Турцию
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надеявшиеся отдохнуть на ноябрьские праздники за рубежом воронежцы будут разочарованы. Рейсы из Воронежа в турецкую Анталью постепенно закроют до 10 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта имени Петра Первого в пятницу, 29 октября.

Там также уточнили, что новых заявок на турецкое направление от авиакомпаний пока не поступало. Правда там не исключают возможность возобновить полеты, но не ранее чем после 10 числа.

При этом с ноября заметно увеличили рейсы из Воронежа в Египет. На это направление добавят перевозчиков.