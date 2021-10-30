Полеты из Воронежа в Турцию временно приостанавливаются

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Надеявшиеся отдохнуть на ноябрьские праздники за рубежом воронежцы будут разочарованы. Рейсы из Воронежа в турецкую Анталью постепенно закроют до 10 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта имени Петра Первого в пятницу, 29 октября.

Там также уточнили, что новых заявок на турецкое направление от авиакомпаний пока не поступало. Правда там не исключают возможность возобновить полеты, но не ранее чем после 10 числа.

При этом с ноября заметно увеличили рейсы из Воронежа в Египет. На это направление добавят перевозчиков.