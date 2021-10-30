В Воронеже рецидивист украл со двора трубы и сдал их в металлолом

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Полицейские оперативно задержали 35-летнего мужчину, который со двора частного дома в Воронеже украл металлические трубы и сдал их в пункт приема металла. Возбуждено уголовное дело по статье кража (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 30 октября.

О пропаже труб в сентябре стражам порядка заявил 51-летний житель дома на улице Музыкальной. Орудовал злоумышленник в отсутствие владельца. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Через некоторое время сотрудники полиции установили, что к краже причастен ранее судимый за совершение имущественного преступления 35-летний воронежец. Кроме того, этот же человек ранее обворовал квартиру. Мужчину удалось задержать в Железнодорожном районе. Он признался в содеянном и рассказал, что трубы сдал на металлолом, а деньги потратил.

Сейчас злоумышленник находится изоляторе временного содержания, а полицейские «пробивают» его причастность к аналогичным преступлениям.