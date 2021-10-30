Под Воронежем инспекторы ДПС помогли водителю грузовика, которому стало плохо за рулем

Фото – ГУ МВД по региону

В Новоусманском районе полицейские помогли мужчине, которому во время движения стало плохо. Они оказали ему первую помощь и вызвали медиков. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 30 октября.

На 515 километре автодороги М-4 «Дон» у патрульного автомобиля ДПС остановился грузовой автомобиль «Форд». Водитель с трудом вышел из машины и попросил помощи, он пожаловался на сильнейшую боль в груди и головокружение. Мужчина побледнел и чуть не упал на землю. Старший лейтенант Александр Бенда подхватил мужчину, довел его и посадил в патрульный автомобиль. С помощью нашатырного спирта и холодной воды сотрудник полиции вывел водителя из состояния обморока. В это время его коллега, старший лейтенант полиции Владимир Иванников связался с больницей.

Оказалось, что 58-летний житель Новгородской области вез товары первой необходимости. После нескольких часов за рулем он почувствовал себя плохо, а где было ближайшее медучреждение не знал.

Прибывшие врачи сняли водителю электрокардиограмму и измерили давление. После оказания помощи, гражданин еще некоторое время находился под присмотром врачей и сотрудников полиции, а затем смог продолжить свой путь.